ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒನ್ಡೇ ಸಿರೀಸ್ ಆಡದೆಯೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು.. ಅವರು ಗ್ರೀಸ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್..!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು.. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟಿ20 ಸಿರೀಸ್ ಆಡಿ ಒನ್ಡೇ ಸಿರೀಸ್‌ಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ಡೇ ಸಿರೀಸ್ ಆಡೋ ಬದಲು ಪಾಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಹೊಸ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು. ನತಾಶಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಕೋವಿಚ್‌ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸದ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ವಾಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ.

ಒಂದೇ ಹೊಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ-ಜಾಸ್ಮಿನ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟೂರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ಕೂಡ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಈಜುಕೊಳ, ಸಮುದ್ರ, ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ.

Hardik Pandya cheated on Natasha? Even after marriage, Hardik was dating a girl named Jasmine Walia.👀



- Jasmin Scame to watch the MIvsCSK IPL match on the 15th.

- Jasmin and Hardik spotted at same location

- Hardik's shoulder tattoo is visible in Jasmin's selfie pic.twitter.com/BTD25LakwZ