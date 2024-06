ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಟೌನ್‌: ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್‌ ಪಂದ್ಯದ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಂತರದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ನ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಡೇವಿಡ್ ವೀಸಾರ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಒಮಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಮೀಬಿಯಾ ಸೂಪರ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.

David Wiese's stunning performance in the Super Over helps Namibia overcome Oman in an enthralling #T20WorldCup 2024 encounter 🔥#NAMvOMAhttps://t.co/J8loCqDYAm