T20 World Cup 2024: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗೆ ಆಹುತಿ..!

ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಟೌನ್: ಈ ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ವೊಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಾರ್ಬಡೊಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಟೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡವು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಲಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸ್ಕಾಟ್ಲಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 7ನೇ ಓವರ್‌ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 10 ಓವರ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

T20 World Cup 2024: ಭಾರತ-ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ 10 ಓವರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 90 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 109 ರನ್ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 12.20ರ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ರೆಫ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೂ.8ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

England and Scotland share a point each in Barbados as the match has been abandoned due to rain ☔#T20WorldCup | #ENGvSCO | 📝: https://t.co/6WnHhHdJNR pic.twitter.com/FsYGIyUnWr