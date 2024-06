ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಪಾಕ್ ವೇಗಿ..? ಅಮೆರಿಕ ಎದುರು ಪಾಕ್ ಮೋಸದಾಟ..!

ಡಲ್ಲಾಸ್: ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಗುರುವಾರದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ವೇಗಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಥಿರೋನ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಿದ್ದ ರಸ್ಟಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ' ಎಂದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ನ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದರು.

Haris Rauf might be in big Trouble 👀 pic.twitter.com/ljjx12NJvu