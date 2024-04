ಕೋಲ್ಕತಾ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬೀಳುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಚಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಜೋಸ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ರ ಹೋರಾಟದ ಶತಕ ಮಂಗಳವಾರ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನ ರನ್‌ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ವಿರುದ್ಧ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 2ನೇ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಯಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 6ನೇ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ, ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌ರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕದಿಂದಾಗಿ 20 ಓವರಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು 223 ರನ್‌. ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಜೋಸ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ನಿರುತ್ತರವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ತಂಡ ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು.

