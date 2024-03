ಆಲೂರು(ಮಾ.16): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2 ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ತಾರಾ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಇಲೆವೆನ್‌ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಸೆಕ್ಸ್‌ ಕೌಂಟಿ ತಂಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಇಲೆವೆನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವಾಡಿತು.

ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರ್ಚರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿ ಸಸೆಕ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು 7 ಓವರ್‌ ಎಸೆದು 22 ರನ್‌ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ತಂಡದ 201 ರನ್‌ಗೆ ಉತ್ತವಾಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 185 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಸೆಕ್ಸ್‌, 365 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 162 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Jofra Archer destroying stumps in a Sussex practice match in Bengaluru 🔥



(via @SussexCCC) pic.twitter.com/4aNYyWeHhQ