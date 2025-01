ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ; ಒಲಿದು ಬಂದ ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

ದುಬೈ: 2024ರ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರಲ್ಲಿ 13 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ ಬುಮ್ರಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 71 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ 8 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಂಟೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 31 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಒಂದಷ್ಟು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.

An unforgettable year for the irrepressible Jasprit Bumrah, who claims the Sir Garfield Sobers Trophy for 2024 ICC Men's Cricketer of the Year 🙌 pic.twitter.com/zxfRwuJeRy