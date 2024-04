ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಕೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು(ಏ.07) ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈತನಿಗೇನು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಹೋಟೇಲ್ನಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಇಶಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ರೂ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡದೆ ಜಂಬ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗತಿ. ಅಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯದಿಂದ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ.

Ishan Kishan was spotted wearing the Superman outfit, as a punishment for being late at a team meeting 😂



pic.twitter.com/26543Tnlqj