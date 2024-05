4 ಐಪಿಎಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 600+ ರನ್‌: ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ..!

ಧರ್ಮಶಾಲಾ: ರನ್ ಮೆಷಿನ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ 4 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ 2ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌, ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 634ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು 2016ರಲ್ಲಿ 973, 2023ರಲ್ಲಿ 639 ಹಾಗೂ 2013ರಲ್ಲಿ 634 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಲಖನೌ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್ ಕೂಡಾ 4 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 600+ ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ 3, ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ 2 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The King's Gambit - 634* runs



