IPL 2024 ಕೆಕೆಆರ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಧೂಳೀಪಟ

ಕೋಲ್ಕತಾ(ಏ.30): ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೊನಚು ದಾಳಿ, ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಕೋಲ್ಕತಾ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಮೊಳಗಿಸಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಕೆಆರ್‌ನ ಮೊನಚು ದಾಳಿ ಮುಂದೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 153 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಮೊತ್ತ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ.

