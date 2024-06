ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿ..! ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೇರೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಲಾಠಿ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೈಲೇ ಗತಿ. ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಅಭಿಮಾನಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್..!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನ ನೋಡುವುದು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಮುಂದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

The fan who breached the field and hugged Rohit Sharma was taken down by the USA police.



