ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕಳ್ಳಾಟ: ಪಂತ್ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಶಾಕ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಗೇಮ್‌ಪ್ಲಾನ್ ತಿಳಿಯದೇ, ಹಲವು ನಾಯಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ಅಪೋಜಿಷನ್ ತಂಡದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಗೇಮ್‌ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್..! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ಈ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿಡಿದು ನಿಂತ್ರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಒನ್ಸೈಡೇ. 2021ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಗಾಬಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವ್ರ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಪಂತ್, ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.

Rishabh Pant- tagda Plan Bnaya hai tere liye.



Kuldeep Yadav- thik hai kyu pareshan ho raha hai.



Rishab Pant-chal tu agle 3 over me out hoga.



After 2 Overs When Kuldeep Got Out, Rishabh Pant- yeaahhh, Out Hogaya, Out Hogaya. 😂



Funniest Banter In Duleep Trophy.… pic.twitter.com/h4WWhm92Wc