ಬೆಂಗಳೂರು(ಏ.20) ಈವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಿರೋ ಕ್ರೇಝ್ ಕಮ್ಮಿಯೇನಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಟಗಾರ RCB ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕ್ರೇಝ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತವರು ತಂಡ ಸೇರಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ..!

KL ರಾಹುಲ್..! ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡೋದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈತನ ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮವನು ಅನ್ನೋದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆದ್ರೆ, IPLನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೇಸರ.

ಯೆಸ್. ರಾಹುಲ್‌ನಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ RCBಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಕ್ರೇಝ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ದೂರದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹುಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು LSG ಟೀಮ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡೋ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ, ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ..!

#KLRahul said "I am always a Karnataka player, that never changes, I would have loved to play for RCB, but I understand how IPL works"

[Source: Kutti Stories with Ravi Ashwin]



KL will always have a soft corner for RCB 😊 pic.twitter.com/AMB4MevK7C