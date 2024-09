ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, 4 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

ಕಾನ್ಪುರ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಕೇವಲ 233 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ 50+ ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್-ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ 50+ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು 2024ರಲ್ಲೇ ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರು 26 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 50+ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅತಿವೇಗದ ಶತಕ:

ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದೀಗ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 61 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮೂರಂಕಿ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಮೊದಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, 2023ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 74 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ.

One of the best days by any team in 147 years of Test history!!!



Fastest 50 in Test History ✅

Fastest 100 in Test History ✅

Fastest 150 in Test History ✅

Fastest 200 in Test History ✅



