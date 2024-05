ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ 17 ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್‌ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 257 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನೇಶ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ವರೆಗೂ 257 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4842 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್‌, 2011ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. 2012, 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, 2014ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ ಲಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ 2016, 2017ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2021ರ ವರೆಗೂ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ರನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಅವರು 937 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DK, We love you! ❤



Not often do you find a cricketer who’s loved by everyone around him. DK is one, because he was smart, humble, honest, and gentle! Celebrating @DineshKarthik's career with stories from his best friends and family! 🤗#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WeLoveYouDK pic.twitter.com/fW3bLGMQER