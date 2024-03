ಧೋನಿ ಬೆರುಗುಗೊಳಿಸಿದ ಪತಿರಾನ ಕ್ಯಾಚ್, IPL 2024 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಟ್ಟ!

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ(ಮಾ.31) ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ನರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಿವರ್‌ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿರಾನ ಹಿಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ವಾರ್ನರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಪತಿರಾನ ಕ್ಯಾಚ್ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 35 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ವಾರ್ನರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಥರ್ಡ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪತಿರಾನ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ವಾರ್ನರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪತಿರಾನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ನ್ನು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಧೋನಿ, ಪತಿರಾನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಪತಿರಾನ ಕ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಧೋನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ಇದುವರಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತಿರಾನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

