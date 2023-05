ಅಹ​ಮ​ದಾ​ಬಾ​ದ್‌(ಮೇ.29): ಭಾರ​ತದ ಮಾಜಿ ಆಟ​ಗಾರ, ಐಪಿ​ಎ​ಲ್‌​ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್‌್ಸ ಪರ ಆಡು​ತ್ತಿ​ರುವ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಭಾನು​ವಾರ ಐಪಿ​ಎ​ಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿ​ಸಿ​ದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನಿಸಿದೆ

ಗುಜ​ರಾತ್‌ ವಿರು​ದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕ​ಟಿ​ಸಿದ 38 ವರ್ಷದ ರಾಯುಡು, ‘ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ ಐಪಿ​ಎ​ಲ್‌ನ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ. 14 ಆವೃತ್ತಿ, 11 ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌, 8 ಫೈನಲ್‌, 5 ಪ್ರಶ​ಸ್ತಿ...ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ. ಎಲ್ಲ​ರಿಗೂ ಧನ್ಯ​ವಾ​ದ’ ಎಂದಿ​ದ್ದಾರೆ.

2 great teams mi nd csk,204 matches,14 seasons,11 playoffs,8 finals,5 trophies.hopefully 6th tonight. It’s been quite a journey.I have decided that tonight’s final is going to be my last game in the Ipl.i truly hav enjoyed playing this great tournament.Thank u all. No u turn 😂🙏