ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಆಡಿದ್ದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಳಿದ ನೂರಾರು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಯುಎಸ್‌ಎ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಂಗ್‌ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಐಸನ್‌ಹೋವರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಾಸೌ ಕೌಂಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಲು ನೂರಾರು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನತ್ತ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಡಾಲರ್‌ (ಅಂದಾಜು 250 ಕೋಟಿ ರು.) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್‌ಎ ನಡುವಿನ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ನಾಸೌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯ ಬಳಿಕ ಆಯೋಜಕರು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

