ಕೊಹ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಆಟಗಾರ!

ದುಬೈ: 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಝ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓಮರ್‌ಝೈ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓಮರ್‌ಝೈ ಅತ್ಯಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಓಮರ್‌ಝೈ:

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಓಮರ್‌ಝೈ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಓಮರ್‌ಝೈ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಓಮರ್‌ಝೈ 14 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 417 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ 17 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Azmatullah Omarzai has asserted himself as one of the most versatile white-ball players in the world by taking out 2024's ICC Men’s ODI Cricketer of the Year 💪 pic.twitter.com/vjCPBIMFDC