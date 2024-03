KKR ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ RCB..! ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೆಳೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು(ಮಾ.29): ಆರ್ಸಿಬಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ.. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಕಾಮನ್ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಪಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷ್ ಮೂಡಿಗೆ ಜಾರಿದ್ರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮರೋನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Rest Day 🤝 Gaming Challenge Virat Kohli, Reece Topley, Cameron Green and Alzarri Joseph bonded over a session of football gaming at the RCB HQ. 😆👌 Watch @bigbasket_com presents Bold Diaries. Download the Big Basket App and get groceries delivered in ten minutes. 📱… pic.twitter.com/UTn1pbaTWN

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಬಾಲ್‌ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ..!

ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಾರೆಗಳು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಫ್-ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಫಾ ಆಡಿದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವು ರೋಚಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಆಟವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

When you lose the ball on the last ball of your innings 🫣



Tommy C and Suyash's reaction says it all! 😁#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 pic.twitter.com/NgJecoz1wC