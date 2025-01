ಭಾರತ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದೇ ಈ 6 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ! ನೀವೇನಂತೀರಾ?

ಸಿಡ್ನಿ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾದ ಪರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಎದುರು ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ತೋರಿತು.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ದಶಕದ ಬಳಿಕ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ 4 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲೂ ತಲಾ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-1ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲಲು ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

1. ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ.

ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿರುವುದು ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಕೆಲ ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದರೂ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಸರಣಿಯ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 200ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು.

2. ಬುಮ್ರಾ ಒನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಆರ್ಮಿ

ಬುಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರತ 5ರಲ್ಲೂ ಸೋಲುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಒನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಶೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಇತರ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜ್‌ 19 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರೂ ದುಬಾರಿಯಾದರು.

