ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್‌ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೋಹಿನಿ ಡೇ!

ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್‌ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಹಿನಿ ಡೇ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Mohini Dey drops video amidst link-up rumors with AR Rahman claims he is just like her father and his daughter is exactly my age