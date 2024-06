ಮುಂಬೈ(ಜೂ.09) ಮಾಡೆಲ್ ಕಮ್ ನಟಿ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್, ಬೆತ್ತಲೆ ಅವತಾರಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಬೆತ್ತಲಾಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿಯೇ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಕುಂಕಿಂಗ್, ರೆಸಿಪಿಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿನಿಸುಗಳ ರೆಸಿಪಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ವಿಥ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ರೆಸಿಪಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಧರಿಸಿದ ಏಪ್ರನ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಹಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಏಪ್ರನ್ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೊಂಡು ಚೆಫ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ, ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಕಲಸಿದ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ, ಡ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಕೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ, ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏಪ್ರನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏಪ್ರನ್ ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪೂನಂ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಪ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಪೂನಂ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

