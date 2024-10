ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈ ನಟಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ!

Dawood Ibrahim was linked to this Bollywood actress: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಲೀ, ದ್ವೇಷವಾಗಲೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಟಿಯರ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್. ಆಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ.

ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿವಾಸಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನಿತಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ತರಾನಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅನಿತಾ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಜೊತೆ 'ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು.

'ಅವನು ಪಠಾಣ್, ನಾನು ಸರ್ದಾರ್, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ; ಶೇರಾ ನೇರ ಮಾತು

ಆದರೆ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನಿತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ . ದಾವುದ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅನಿತಾ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ವಿಶೇಷವೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಾವೇದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅನಿತಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಿರ್ಮಾಪಕನನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದ.

ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಆರೋಪಗಳು:

ನಟಿ ಅನಿತಾ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪವೂ ನಟಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಟಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.

