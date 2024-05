ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್, 'ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್' ಹಾಟ್ ಸೀನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್!

ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಲ್ಯೂಕಾ ಗುಡಾಗ್ನಿನೋ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಝೆಂಡೆಯಾ ಮಾರೆ ಸ್ಟೊರ್ಮರ್ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿನ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ.

ನಟ ಮೈಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜೋಶ್ ಒ ಕಾರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಝೆಂಡೆಯಾ ಹಾಟ್ ದೃಶ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನ್ಯೂಡಿಟಿ ಸೀನ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪೈಕೆ ಕೆಲ ಸೀನ್‌ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿ ರಸಿಕರು ಈ ಸೀನ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.\

ಟೆನಿಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಗೂ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ, ಲೈಂಗಿಕಯ ಬಯಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮಾನಸಿಕತೆ, ದೈಹಿಕ ಸವಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮನೋಸಂಬಂಧಿತ ಕತೆಯಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ನಟಿ ಝೆಂಡೆಯಾ, ಮೈಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜೋಶ್ ಒ ಕಾರ್ನರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

