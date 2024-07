ಮರಣ ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರಿತೇಶ್-ಜೆನಿಲಿಯಾ ದಂಪತಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ-ರಿತೇಶ್ ದಂಪತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೂ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ರಿತೇಶ್-ಜೆನಿಲಿಯಾ ಜೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಅವರು ತುಂಟಾಟ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಜಗಳ.. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದಾರೆ ದಂಪತಿ. ರಿತೇಶ್-ಜೆನಿಲಿಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಐಡಿಯಲ್ ಕಪಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ನಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜೋಡಿ ಮರಣನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಂಪತಿಗಳ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಿತೇಶ್-ಜೆನಿಲಿಯಾ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆನಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಮರಣ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮತ್ತು 'the life after life' ನ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Thanks to Riteish Deshmukh & Genelia, the Bollywood star couple for pledging to donate their organs during the ongoing organ donation month of July. Their gesture will motivate others also to connect with the noble cause.#organdonation #Bollywood #savelives pic.twitter.com/lJ1Yiyaj1o