'ಮದ್ವೆಯಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಇವ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್' ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದು ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ತಮ್ಮ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'He said yes!

E. N. G. A. G. E. D. ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅದಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ 'ಚಿತ್ತಾ' ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಚೆಂದ.. ಇವ್ರೇ ನೋಡಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉರ್ಫಿ ಸೋದರಿಯರು

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ 'ಹೀರಮಂಡಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು, ಇದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು.

ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಂ' (2021) ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜೋಡಿಯು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಟ್‌ಟುಗೆದರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋದು 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ; ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್

ಅದಿತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ಸತ್ಯದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಹೀರಾಮಂಡಿ' ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 'ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಲಯನೆಸ್' ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇಘನಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 2007ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.