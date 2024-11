ನಟ ಅಜಿತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದುಬಾರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಸೆ GT3 RS ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಐಶಾರಾಮಿ ಪೋರ್ಸೆ GT3 RS ಕಾರಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬೈಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರು ರೇಸ್‌ಗಳ ವಿಪರೀತ ಕ್ರೇಝ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಟ ಅಜಿತ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಾರಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಅಗಿದೆ.

ಶಾಲಿನಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪೋರ್ಸೆ GT3 RS ಕಾರಿನ ಜತೆ ಅಜಿತ್ ಇರುವ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ, "ಅವರು ಕಾರು ಕೊಂಡರು, ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್' ಎಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಕಾರ್ಗೊ ಜೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಜಿತ್, ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಪೋರ್ಸೆ GT3 RS ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

