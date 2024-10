ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ ₹16,563 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ₹2.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂಬಾನಿ ಖುಷ್!

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 2024-25ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 9.4% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ₹16,563 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ ₹17,394 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 4.8% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ₹15,138 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹15,138 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹2.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 0.2% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ದುರ್ಬಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ EBITDA 23.7% YYY ಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದ ನಂತರ ಬಾಟಮ್-ಲೈನ್ ಮುಂಭಾಗವು YoY (year on year) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವ್ಯವಹಾರದ EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ FY25 ರಲ್ಲಿ 15,138 ಕೋಟಿ ರೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ PAT (Profit After Tax) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, Q2FY24 ರಲ್ಲಿನ PAT 19,820 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು JV (Journal Voucher) ಗಳ ಲಾಭ/(ನಷ್ಟ) ಷೇರುಗಳು 3.6% ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (YYY)ಗೆ ರೂ 19,323 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

2024 ದ್ವಿತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 255,996 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 2025ರ ದ್ವಿತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 0.8% YYY ಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ 258,027 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗ್ರ-ಲೈನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ತೈಲದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ (O2C) ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೇಶೀಯ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11% ಹೆಚ್ಚಳ

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವ್ಯವಹಾರದ EBITDA ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 11% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2024-25ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ₹5,290 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ EBITDA ಬೆಳವಣಿಗೆ ₹4,766 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, “ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಷೇರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಷೇರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ 0.03% ನಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ₹2745.05 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ₹2760 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ₹3217 ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ₹2220. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹18.57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.

