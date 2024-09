ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್​ ಕಂಪೆನಿಯ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​, ಅಮೇಜಾನ್​ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತು-ಹಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್​ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಸುಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಅಮೇಜಾನ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳಿವೆ.

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಹೀರಾತು ಈಗ ಪುರುಷ ವರ್ಗದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿ ಪುರುಷ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಬಳಿಕ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್​ಬ್ಯಾಗ್​ನಂತೆ ಬಳಸೋದೆಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್​ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು...

ಗಂಡಂದಿರು ಆಲಸಿ, ಸೋಮಾರಿ, ದಂಡಪಿಂಡ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬಿಲಿಯನ್​ ಡೇಸ್​ ಆಫರ್​ ಕುರಿತು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಬ್ಯಾಗ್​ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ್​ ಆಗಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡುವುದು ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್​ಬ್ಯಾಗ್​ ಜಾಹೀರಾತು ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದೇ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಪಾಟು, ಹಾಸಿಗೆ, ಮಂಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತ ಜಾಹೀರಾತನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಪಾಟಿನ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಪಾಟಿನ ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏನೋ, ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಟಿಪ್ಸ್​ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖ ಪತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶತದಡ್ಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಪೆದ್ದು ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.... ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಗಂಡಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಥಹರೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಗಂಡನೇ ಮೇಲು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಡಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆಯೇ? ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ!

ಸ್ನಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮ ಸೀತಾಗೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇರುವೆ ಚಿಂತೆ!

So @Flipkart deleted this misandrist post. But what was the logic behind even posting such toxic video addressing a Husband as Aalsi, Kambakkht and Bewakoof Pati. They must apologise for this and hope they will not repeat it. Misandry will Not be Tolerated Anymore. https://t.co/GwiEzgdMEH pic.twitter.com/fLf8KywE0e