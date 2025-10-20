today october 20th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ:
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಬೆಳೆದಂತೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ:
ಎಲ್ಲೋ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದ ಅವಧಿ ಇರಬಹುದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಲು ನೋವಿನ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ:
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗವು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬೇಡಿ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ತುಲಾ:
ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು:
ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ದಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮಕರ:
ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ.ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ:
ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.